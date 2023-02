Frohms übernimmt noch mehr Verantwortung im DFB-Team

Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms sieht durch die zweite Babypause von Almuth Schult mehr Aufgaben auf sich zukommen. "Natürlich verändert sich meine Rolle dadurch auch ein bisschen im Torwartteam, dass ich noch mehr Verantwortung übernehme", sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg bei einer Medienrunde am Donnerstag im Trainingslager in Marbella.

Im WM-Jahr steige sie in Schults Abwesenheit zur "erfahrenen Torhüterin" auf, die die nun nachrückenden "jungen Spielerinnen mit in die Nationalmannschaft heranführt". Die Zwillingsmama Schult hatte Anfang Februar ihre erneute Schwangerschaft verkündet, die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) verpasst die 32-Jährige somit.

Mit Frohms als Nummer eins hatte die DFB-Auswahl den EM-Titel im vergangenen Sommer in England knapp verpasst. "Wir standen im EM-Finale, waren da schon kurz vor dem Titel. Jede von uns war sehr enttäuscht, dass es nicht gereicht hat und ist deswegen umso motivierter, jetzt am Ende des Turniers mit dem Titel nach Hause zu fahren", versicherte die Torhüterin.

Bis Sonntag bereitet sich die DFB-Auswahl in Andalusien vor, um am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) im ersten Härtetest gegen Schweden in Duisburg bestmöglich zu bestehen. "Da kommt Athletik, Robustheit, Dynamik auf uns zu, darauf muss man sich einstellen", sagte Verteidigerin Carolin Simon von Bayern München.

