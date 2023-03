Stanway fiebert den Duellen mit Arsenal entgegen

Europameisterin Georgia Stanway von Bayern München erwartet im Viertelfinal-Kracher der Champions League gegen den FC Arsenal Spiele ganz nach ihrem Geschmack. "Arsenal hat ein paar Spielerinnen, die wie ich gerne grätschen und angriffslustig sind. Aber beide Mannschaften haben auch gerne den Ball", sagte die englische Fußball-Nationalspielerin im SID-Interview vor dem Hinspiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena: "Es könnte also eine Schlacht der Zweikämpfe und des Ballbesitzes werden."

Für die Mittelfeldspielerin steht das K.o.-Duell mit dem englischen Vizemeister ohnehin unter besonderen Vorzeichen. "Es ist definitiv aufregend, ich treffe ja auch auf einige Lionesses aus dem englischen Nationalteam", sagte die 24-Jährige: "Es ist das erste Mal, dass ich im Bayern-Trikot auf einen englischen Verein treffe. Das gibt mir hoffentlich die Gelegenheit zu zeigen, warum ich hier bin."

Nach dem EM-Heimtriumph im vergangenen Sommer mit England wechselte Stanway nach sieben Jahren bei Manchester City zum FC Bayern. Mit dem Vizemeister steht sie vor einer Woche der Wahrheit: Zwischen den Arsenal-Spielen empfangen die Münchnerinnen den großen Rivalen VfL Wolfsburg zum Liga-Gipfel.

Stanway blickt bei zwei Punkten Rückstand auf den Titelverteidiger "zuversichtlich" auf das Topspiel am Samstag (17.55 Uhr/ARD). "Ich denke, der Druck liegt bei Wolfsburg. Sie müssen bei uns im Stadion spielen, und wir werden alles geben, damit sie hier nichts holen. Es wird ein echtes Spitzenspiel und richtungsweisend im Kampf um die Meisterschaft."

