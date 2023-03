Dietz sieht DFB auf dem richtigen Weg

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bernard Dietz sieht den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der Rückkehr von Rudi Völler auf einem guten Weg. "Es ist die richtige Entscheidung, wieder näher an die Zuschauer heranzurücken, mal wieder in einer Sportschule zu übernachten", sagte der ehemalige DFB-Kapitän, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem SID.

Völler hatte nach dem WM-Aus die Nachfolge des ehemaligen DFB-Geschäftsführers Oliver Bierhoff angetreten. "Vielleicht ist ein Schritt zurück mit Rudi Völler und seiner Truppe der richtige Weg, es muss ja nicht schaden", sagte "Ennatz" Dietz. Das DFB-Team hatte am Montag unter anderem ein öffentliches Training absolviert, 3500 Fans kamen nach Frankfurt.

Insgesamt habe der Fußball zuletzt den Kontakt zur Basis verloren, so Dietz. "Da ist zu viel Geld drin - aber das ist das Zeitgeschehen und nicht zu verhindern. 60, 70, 80 Millionen, ich habe schon bei einer Million aufgehört zu denken", sagte der Jubilar.

Dietz, der für Duisburg und Schalke 04 495 Bundesligapartien absolviert hat, spielte 53-mal für die deutsche Nationalmannschaft. Beim Gewinn der Europameisterschaft 1980 war der Abwehrspieler sogar Kapitän der DFB-Auswahl.

