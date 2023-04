Länderspiel: Melanie Leupolz fehlt der DFB-Auswahl

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nach ihrem gerichteten Nasenbeinbruch steht Rückkehrerin Melanie Leupolz den deutschen Fußballerinnen im Länderspiel in den Niederlanden am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) noch nicht zur Verfügung. "Sie hat eine Maske angepasst bekommen und wird vorsichtig im Training herangeführt", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die Leupolz bei gutem Heilungsverlauf aber einen Comeback-Einsatz am Dienstag zusicherte.

In Nürnberg gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD) soll die 75-malige Nationalspielerin vom FC Chelsea dann ihr erstes Länderspiel nach der Babypause bestreiten. Ihr sechs Monate alter Sohn ist beim DFB-Lehrgang in Frankfurt/Main dabei, sehr zur Freude von Voss-Tecklenburg, die sich schwer beeindruckt vom Auftreten der Olympiasiegerin von 2016 zeigte: "Sie wirkt sehr fit, frisch und fokussiert."

Den Nasenbeinbruch hatte die Mittelfeldspielerin in der Vorwoche beim Einzug ins Halbfinale der Champions League mit den Blues erlitten. Ihr bislang letztes Länderspiel hat die 28-Jährige im November 2021 absolviert. Ihr großes Ziel ist die Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August), bei der Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft.

© 2023 SID