Enttäuschung nach der Pokal-Niederlage in Leipzig

Hans-Joachim Watzke hat nach dem Viertelfinal-Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal scharfe Kritik geübt. "Das war in der ersten Hälfte eine Nicht-Leistung", sagte der BVB-Geschäftsführer den Ruhr Nachrichten nach dem 0:2 (0:1) bei Titelverteidiger RB Leipzig. Er sei "vor allem maßlos enttäuscht, weil wir zwei Chancen auf einen Titel hatten und eine davon leichtfertig weggeworfen haben".

In einem K.o.-Spiel dürfe man so "einfach nicht auftreten", betonte Watzke: "Die Frage ist, warum die Mannschaft leichtfertig niederreißt, was sie sich acht Monate lang mit harter Arbeit aufgebaut hat."

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic durch eine bittere 2:4-Niederlage die Tabellenführung im direkten Duell an Bayern München verloren, nun folgte in Leipzig der nächste Rückschlag. In der Champions League war Dortmund im Achtelfinale am FC Chelsea gescheitert.

"Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt", sagte Watzke: "Ob Du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz. Und nur da."

Nun seien alle dazu "aufgerufen, eine deutliche Reaktion zu zeigen", sagte Watzke. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Union Berlin beim BVB in der Bundesliga zu Gast, nach der Niederlage in München hat Dortmund derzeit zwei Punkte Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze.

