ZDF und ARD teilen sich TV-Übertragung des Halbfinales

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Der SC Freiburg und Titelverteidiger RB Leipzig ermitteln am 2. Mai den ersten Finalisten im DFB-Pokal. Dies geht aus der Ansetzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor. Einen Tag (3. Mai) später findet das Halbfinal-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt statt. Beide Partien werden live im Free-TV übertragen.

Die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr zwischen Freiburg und Leipzig zeigt das ZDF, das zweite Halbfinale ist in der ARD zu sehen. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky beide Spiele live. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr. Das Finale findet am 3. Juni im Olympiastadion in Berlin statt.

© 2023 SID