Es gibt viele Dinge, die neue Fußballfans vielleicht noch nicht über den Sport wissen. Das könnten so einfache Punkte wie fortgeschrittene Regeln sein, oder vielleicht die Aufstellungen berühmter Mannschaften. Was aber viele Menschen sehr unterschätzen, sind die Einnahmen der Fußballprofis. Spieler in den oberen Ligen können locker Honorare in Millionenhöhe kassieren. Ein Beispiel dafür wäre der Argentinier Cristiano Ronaldo, der mit einem Gesamtvermögen von mehr als 500 Millionen Euro zu den reichsten Sportlern der Welt zählt. Mit knapp einem Jahr, bevor die nächste Europameisterschaft beginnt, sind jedoch europäische Athleten weitaus interessanter. Also, wer von ihnen verdient am meisten?

Den besten Weg zum Mitfiebern finden

Die Fußballfans, die es sich leisten können, sehen sich ihre Spiele direkt von den Ständen des Stadions aus an. Ein Großteil der Österreicher schaut die Fußball-Matches hingegen auf dem Fernseher oder über einen Livestream im Internet. Das ist um einiges bequemer und eröffnet auch weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Viele suchen sich beispielsweise Spielautomaten mit Fußball-Designs heraus und spielen zwischen Spielrunden oder sogar während einer Partie. Dieser Trend verbreitet sich rasch, also wenn Sie herausfinden wollen, wo es die besten Gewinnchancen gibt, klicken Sie doch auf den Link, um die Liste und den Ratgeber des iGaming-Portals Slotozilla lesen zu können, dieser hilft Ihnen garantiert weiter!

Robert Lewandowski

Auf Platz 5 unserer Auflistung der am besten bezahlten Fußballspieler Europas ist Robert Lewandowski. Der polnische Fußballprofi begann sein Training erstmals mit acht Jahren und zeigte schnell Talent. Einige Zeit lang war er Teil von kleineren polnischen Vereinen, bevor er schließlich zu Borussia Dortmund wechselte. Hier spielte er vier Jahre lang und wurde an den FC Bayern München weiterverkauft, wo er bis 2022 spielte. Zu dieser Zeit erlebte er seine größten Erfolge, wurde mehrfacher Torschützenkönig und zwei Jahre aufeinander Fußballer des Jahres. In den Spielen der deutschen 1. Bundesliga hatte er einen Durchschnitt von knapp einem Tor pro Spiel. 2023 wechselte er schließlich zum FC Barcelona.

Geburtstag: 21. August 1988 Position: Stürmer Größe: 185 cm Einsätze (Stand 2023): 546

Wie viel verdient er?

Lewandowski verdient laut verschiedenen Angaben zwischen 23 und 26 Millionen Euro pro Jahr. Somit landet er locker bei den Top 5 Bestverdienern im europäischen Fußball. Sein Gesamtvermögen beträgt circa 150 Millionen Euro.

Eden Hazard

Auf Platz 4 unserer Liste haben wir Eden Hazard. Der Belgier trainiert bereits, seit er nur vier Jahre alt war, und ist ein außerordentlich starker Spieler. Für den ersten Teil seiner Karriere gehörte er zum OSC Lille und führte den Verein aus einer relativ lange bestehenden Kette von Niederlagen bis hin zum französischen Meistertitel. Kurz darauf wechselte er nach England, zum FC Chelsea, und absolvierte dort nahezu 300 Spiele, in denen er ebenfalls bahnbrechende Ergebnisse leistete. 2019 wurde Hazard von der spanischen Star-Mannschaft Real Madrid gekauft, in der er heute immer noch spielt. Er war und ist Teil der belgischen Nationalmannschaft.

Geburtstag: 7. Januar 1991 Position: Mittelfeld Größe: 175 cm Einsätze (Stand 2023): 456

Wie viel verdient er?

Experten sind sich einig, dass Eden Hazard etwa 27 Millionen Euro pro Jahr verdient. Das bedeutet, dass er das viertgrößte Einkommen aller europäischen Spieler hat, wobei sein Gesamtvermögen etwa 100 Millionen Euro beträgt.

Lionel Messi

Lionel Messi ist in Argentinien geboren, zog jedoch als Jugendlicher nach Europa und wurde in der hauseigenen Akademie des FC Barcelona, "La Masia", aufgenommen. Hier trainierte er, bis er mit 17 Jahren Mitglied der Mannschaft wurde. Bis 2005 durfte er nur in der dritten spanischen Liga teilnehmen, doch durch viel Arbeit und Talent wurde er rasch in die Haupt-Aufreihung aufgenommen und führte sie viele Male zum Sieg. Das Supertalent landete im Durchschnitt, ähnlich Lewandowski, fast ein Tor pro Spiel. 2021 wechselte er in den französischen Verein Paris Saint-Germain. Er hat in seiner bisherigen Karriere dutzende Pokale und Auszeichnungen gewonnen.

Geburtstag: 24. Juni 1987 Position: Stürmer Größe: 170 cm Einsätze (Stand 2023): 604

Wie viel verdient er?

Lionel Messi verdient jährlich rund 40 Millionen Euro, was ca. 3,4 Millionen pro Monat ergibt. So viel verdient kaum ein anderer Spieler auf der Welt, neben ein paar wenigen Ausnahmen. Sein Gesamtvermögen beträgt etwa 600.000.000 Euro. Messi ist nur Platz 3 auf unserer Liste, also gibt es noch zwei Europäer, die mehr verdienen. Wer sind sie?

Neymar

Neymar da Silva Santos Junior, meist eher als Neymar Jr. oder einfach Neymar bekannt, ist ein brasilianischer Fußballspieler. Er wuchs unter sehr ärmlichen Konditionen auf, landete aber durch sein Talent mit dem Fußball beim Verein FC Santos. Dort wurden auch schnell internationale Augen auf ihn aufmerksam, jedoch konnte Neymar wegen bestehenden Verträgen mit dem Fußballclub erst 2013 nach Europa ziehen, um dem FC Barcelona beizutreten. Der Brasilianer etablierte sich schnell als einer der stärksten und verlässlichsten Spieler der ohnehin schon großartigen Mannschaft und wurde mehrfach ausgezeichnet. 2017 lief sein Vertrag mit FC Barcelona ab, woraufhin er für eine Rekord-Ablösesumme von 220 Millionen Euro zum Paris Saint-Germain FC wechselte.

Geburtstag: 5. Februar 1992 Position: Stürmer Größe: 175 cm Einsätze (Stand 2023): 412

Wie viel verdient er?

Neymar Jr. verdient jährlich ca. 44 Millionen Euro. Das macht ihn zum Vize-Bestverdiener aus ganz Europa. Sein Nettovermögen beträgt schätzungsweise 200 Millionen Euro.

Kylian Mbappé

Zu guter Letzt landen wir endlich bei dem ersten Platz der am besten verdienenden Fußballspieler in ganz Europa. Es handelt sich um niemand anderen als Kylian Mbappé. Wie viel er genau verdient, enthüllen wir sofort. Der Franzose begann schon mit nur fünf Jahren mit seinem Fußballtraining. Bald schon trat er erst dem AS Bondy bei, dann dem INF Crairefontaine und schließlich dem AS Monaco. Hier wurde allen klar, dass Mbappé das nächste große Supertalent werden würde, weshalb er schon mit 17 Jahren in der ersten französischen Liga mitspielen durfte. Hier behauptete sich der junge Spieler meisterhaft, bevor er 2017 zu PSC wechselte.

Geburtstag: 20. Dezember 1998 Position: Stürmer Größe: 178 cm Einsätze (Stand 2023): 222

Wie viel verdient er?

Die Ablösesumme an den FC Paris Saint-Germain war die zweitgrößte der Geschichte, gleich nach Neymar. Letzterer kann Mbappé aber in Sachen Gehalt nichts vormachen, denn der junge Spieler erhält jährlich knapp 72 Millionen Euro!