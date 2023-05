Van der Sar war seit 2016 Geschäftsführer

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationaltorhüter Edwin van der Sar verlässt nach knapp elf Jahren in offizieller Funktion Ajax Amsterdam. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wird der 52-Jährige sein Amt als Geschäftsführer niederlegen und zum 1. Juni seine Aufgaben an den Vorstand übertragen.

Van der Sar war 2012 als Marketingleiter zu seinem langjährigen Verein zurückgekehrt. Seit 2016 hatte er das Amt des Geschäftsführers inne, sein Vertrag wäre ursprünglich bis 2025 gelaufen. "Nach fast elf Jahren im Vorstand bin ich fertig", sagte van der Sar: "Wir haben gemeinsam wunderbare Dinge erlebt, aber es war auch eine unglaublich harte Zeit."

Er sei dankbar für seine Zeit bei dem niederländischen Rekordmeister, habe nun aber "das Bedürfnis, etwas Abstand zu gewinnen, mich zu erholen und andere Dinge zu tun", äußerte der ehemalige Ajax-Profi: "Es fühlt sich nicht gut an, in der nächsten Zeit Entscheidungen über die Zukunft dieses wunderbaren Vereins zu treffen. Deshalb habe ich beschlossen, mein Amt niederzulegen."

Laut Mitteilung habe der Aufsichtsrat van der Sar gebeten, formell bis zum 1. August in seinem Amt zu bleiben, um einen guten Übergang zu gewährleisten. "Wir wollten, dass Edwin bleibt, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Das müssen wir respektieren", sagte der Aufsichtsratvorsitzende Pier Eringa. Man bemühe sich, als Nachfolger wieder jemanden mit Ajax-Hintergrund zu finden.

