Durch einen Sturz aus 15 Meter Höhe ist in Argentinien beim Punktspiel zwischen dem früheren Fußball-Meister River Plate Buenos Aires und Defensa y Justicia ein Fan des Hauptstadt-Vereins ums Leben gekommen. Die Sicherheitskommission des nationalen Verbandes AFA und River Plate schlossen in einer gemeinsamen Erklärung Fremdeinwirkung als Ursache für die Tragödie aus. Das Spiel wurde nach dem Unfall in der 27. Minute abgebrochen und soll an einem noch nicht festgelegten Termin fortgesetzt werden.

Die Unparteiischen entschieden sich für den Spielabbruch

Foto: AFP/SID/ALEJANDRO PAGNI

Pablo Marcelo Serra stürzte im mit rund 83.000 Zuschauern gefüllten Monumentalstadion von einem überfüllten Vorsprung des Tribünen-Oberrangs in die Tiefe. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte konnten an der Unfallstelle allerdings nur noch den Tod des 53-Jährigen aufgrund eines schweren Schädel-Hirn-Traumas feststellen.

