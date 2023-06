U21-Coach Antonio Di Salvo hat bis 2025 verlängert

Der Deutsche Fußball-Bund hat kurz vor der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) die auslaufenden Verträge von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo und Assistenzcoach Hermann Gerland bis 2025 verlängert. "Das gibt Rückenwind vor einem großen Turnier", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Di Salvo (44) habe in seinen bisherigen 20 Monaten im Amt "seinen eigenen Stil als Cheftrainer gefunden, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in dieser Zeit weiterentwickelt", lobte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Ex-Profi Di Salvo ist seit 2013 beim DFB, von 2016 bis 2021 agierte er als Assistent von U21-Coach Stefan Kuntz und holte während dieser Zeit zweimal den EM-Titel. Im Sommer 2021 trat die Salvo die Nachfolge des Europameisters von 1996 an.

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das große Vertrauen bedanken, meinen Vertrag bereits vor der U21-EURO zu verlängern. Das ist Auftrag und Ansporn zugleich, dieses Turnier akribisch und voll motiviert anzugehen, sodass wir erfolgreich spielen können", erklärte der gebürtige Paderborner.

Dass es dem DFB gelungen sei, auch den Vertrag mit dem 69-jährigen Gerland auszuweiten, sei ein "tolles Zeichen", sagte Chatzialexiou. Der langjährige Co-Trainer von Rekordmeister Bayern München steht Di Salvo seit dessen Beförderung zur Seite.

Ab Samstag bereitet sich die deutsche Mannschaft in Prad in Südtirol auf die EM-Endrunde vor. Das erste Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 22. Juni in Kutaissi gegen Israel. Die weiteren Vorrundenspiele in der Gruppe C gegen Tschechien (25. Juni) und England (28.) finden in Batumi statt, dort wird das Team auch sein Hauptquartier aufschlagen.

