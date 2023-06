DFB-Präsident Neuendorf lud Nivel und seine Ehrefrau ein

Foto: AFP/SID/FOCKE STRANGMANN

Der vor 25 Jahren von deutschen Hooligans schwer verletzte französische Polizist Daniel Nivel besucht am 12. September das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund. Nivel und seine Ehefrau Lorette folgen damit einer Einladung des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. "Ich freue mich sehr, dass sie diese Einladung angenommen haben. Der DFB wird Familie Nivel in Dortmund sehr herzlich willkommen heißen", sagte Neuendorf.

Nivel war 21. Juni 1998 im französischen Lens vor dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Jugoslawien von einer Gruppe deutscher Hooligans überfallen worden und lag sechs Wochen im Koma. Seitdem ist er halbseitig gelähmt, hat seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren und ist auf einem Auge blind. "Ebenso wie meine Amtsvorgänger - angefangen mit Egidius Braun - bewegen mich Daniel Nivels Lebensmut und die tapfere Haltung seiner Frau Lorette", sagte Neuendorf.

Nivel war in der Vergangenheit mehrmals auf Einladung des DFB zu Fußballspielen gekommen, auch bei der WM 2006 in Deutschland oder der EM 2016 in Frankreich. Vor dem Spiel der Nations League am 16. Oktober 2018 in Paris verlieh ihm Bundesaußenminister Heiko Maas das Bundesverdienstkreuz.

Der DFB hatte nach dem Anschlag unter anderem das Haus der Familie umbauen lassen und gemeinsam mit der FIFA, der UEFA und dem Französischen Fußball-Verband (FFF) eine gewaltpräventiv wirkende Stiftung in Daniel Nivels Namen errichtet.

© 2023 SID