Alex Morgan und Megan Rapinoe fahren mit der USA zur WM

Foto: AFP/GETTYIMAGES/SID/TIM NWACHUKWU

Megan Rapinoe und Alex Morgan führen das Aufgebot von Titelverteidiger und Topfavorit USA für die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an. Für die 37 Jahre und 33 Jahre alten Stürmerinnen ist das Turnier vom 20. Juli bis 20. August bereits die insgesamt vierte WM, an der sie teilnehmen. Gleiches gilt für Abwehrspielerin Kelley O'Hara, die ebenfalls im Kader von Coach Vlatko Andonovski steht.

Die drei Spielerinnen haben ebenso wie Julie Ertz und Alyssa Naeher die Chance, zum brasilianischen Fußball-Idol Pele aufzuschließen, der in seiner Karriere drei Weltmeister-Titel gewann. Die USA triumphierten 1991, 1999, 2015 und 2019.

Offiziell wird der Kader erst am 9. Juli, dann läuft die Frist der FIFA ab. Andonovski zeigte sich zuversichtlich, "eine wirklich gute Mischung aus Veteraninnen und jüngeren Spielerinnen" gefunden zu haben, die "unser Land bei der Weltmeisterschaft stolz machen wollen". Nicht dabei ist Kapitänin Becky Sauerbrunn, die mit einer Fußverletzung das Highlight verpasst.

