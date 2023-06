Auch Ex-Profi Wörns ist weiterhin Teil des DFB-Teams

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf den Trainerposten in den Junioren-Nationalmannschaften auf Kontinuität. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, verlängerten die Übungsleiter Christian Wörns (U18), Christian Wück (U17) und Michael Prus (U16) ihre Verträge. Wück hatte vor wenigen Wochen die U17-Auswahl in Ungarn zum EM-Titel geführt.

Nach der Verlängerung mit U21-Coach Antonio di Salvo vor zwei Wochen verfügen nun alle 21 Trainer der DFB-Teams über einen Kontrakt über den Sommer hinaus.

Neben den Cheftrainern wurden auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny (U19), Jens Bauer (U17) und Mario Himsl (U15) verlängert. Der Kontrakt mit di Salvos Assistenzcoach Hermann Gerland war wie der seines Chefs vor der U21-EM in Georgien und Rumänien erneuert worden.

"Wir sind froh, dass wir die Verträge von vier Chef- und vier Co-Trainern verlängern konnten", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften: "Die Basis für Weiterentwicklungen im Nachwuchsfußball ist Kontinuität, die wir mit diesem Schritt gewährleisten. Wir wollen in unseren Trainerteams verschiedene Trainertypen vereinen: den Ex-Profi, den Altersexperten sowie den jungen, innovativen Trainer."

© 2023 SID