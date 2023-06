Jürgen Klopp ist seit 2015 Trainer bei den Reds

Jürgen Klopp steht auch im Fall einer Entlassung von Hansi Flick nicht als Bundestrainer zur Verfügung. Das stellte sein Berater Marc Kosicke am Donnerstag klar. "Jürgen hat einen langfristigen Vertrag beim LFC und der DFB einen Bundestrainer. Von daher ist es für uns gar kein Thema", sagte Kosicke der Bild.

Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag als Teammanager des FC Liverpool bis 2026 verlängert, verpasste in der vergangenen Saison als Fünfter der englischen Premier League aber die Qualifikation für die Champions League.

In der Vergangenheit hatte Klopp ein grundsätzliches Interesse am Job des Bundestrainer durchaus bestätigt. "Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht", sagte der 56-Jährige erst im Januar der Sport Bild.

In dem Zusammenhang hatte Klopp zudem angekündigt, nach der Zeit bei den Reds erst einmal pausieren zu wollen. "Wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal", so Klopp.

