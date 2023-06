Wiesbaden nimmt Aleksandar Vukotic (l.) unter Vertrag

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat den 2,01 m großen Abwehrspieler Aleksandar Vukotic ablösefrei vom belgischen Zweitligisten SK Beveren verpflichtet. Zur Vertragsdauer machte der Aufsteiger keine Angabe.

Der 27-jährige Vukotic stand in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem 82-mal in der ersten belgischen Liga auf dem Platz. Zudem kommt der ehemalige serbische Juniorennationalspieler auf 57 Einsätze in der ersten bosnischen Liga.

