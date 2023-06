Anstoß am 26. September ist um 20.45 Uhr

Der Auftritt von Rekord-Pokalsieger Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster wird am 26. September ab 20.45 Uhr live im ZDF zu sehen sein. Schon zum Auftakt der ersten Hauptrunde zeigt das Zweite am 11. August ab 20.45 Uhr die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Absteiger Schalke 04 live.

Auch die ARD zeigt zwei Begegnungen des DFB-Pokals live. Am 14. August ist im Ersten ab 20.45 Uhr das Duell zwischen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dem Bundesligisten 1. FC Köln zu sehen. Am 27. September zeigen die ARD und die ARD Mediathek live ab 20.45 Uhr das Duell zwischen der SV Wehen Wiesbaden und Cup-Verteidiger RB Leipzig. Alle Partien im DFB-Pokal sind außerdem live im Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Da der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig am 12. August in München ausgetragen wird, können diese beiden Teams erst am 26. und 27. September ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals bestreiten.

