Wegen Korruption verurteilt: Juan Angel Napout

Der ehemalige FIFA-Vizepräsident Juan Angel Napout (65) darf das Gefängnis vorzeitig verlassen. Dies entschied die New Yorker Richterin Pamela Chen, demnach kann der wegen Korruption verurteilte Paraguayer die Haftanstalt in Miami am 6. Juli verlassen. Nach dem Urteil im Zuge des FIFA-Skandals im Dezember 2017 hätte Napout eigentlich noch bis August 2024 inhaftiert bleiben müssen.

Laut seinen Anwälten verlor Napout während seiner Inhaftierung aufgrund einer Krankheit ein Auge und laufe nun Gefahr, auch das andere zu verlieren. Bei einer Vorführung vor dem Richter am 22. Juni per Videokonferenz hatte er um eine Operation gebeten.

Der frühere Chef des paraguayischen Verbandes und der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL war im Dezember 2015 in der Schweiz festgenommen, später an die USA ausgeliefert und dort zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Napout gilt als einer der Hauptschuldigen im Korruptionsnetzwerk des südamerikanischen Fußballs bei der Vergabe von Medien- und Marketingrechten.

