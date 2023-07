Bald ist es soweit: Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 steht vor der Tür. In Kürze werden die in Australien und Neuseeland teilnehmenden Nationalmannschaften um die begehrteste Fußballtrophäe weltweit wetteifern.

Die in Australien und Neuseeland stattfindende FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 hat ohne den geringsten Zweifel alle Voraussetzungen, die bisher beste aller Zeiten zu werden. Es ist die erste Frauen-WM überhaupt, an der 32 Mannschaften teilnehmen werden, wodurch das bisherige aus 24 Mannschaften bestehende Teilnehmerfeld erweitert wurde.

Am 20. Juli beginnt der Wettbewerb mit dem Auftaktspiel Neuseeland gegen Norwegen. Die USA sind mit ihren zwei Erfolgen bei den letzten Weltmeisterschaften 2015 und 2019 der amtierende Weltmeister. Sie ist natürlich die Truppe, die es zu besiegen gilt, aber auch einige andere starke Mannschaften werden ihre Chancen nutzen wollen.

Unsere Freunde bei SportwettenOesterreich analysieren im Vorfeld des prestigeträchtigsten Turniers im Frauenfußball die einzelnen Gruppen von A bis H, die jeweils vier Teilnehmer umfassen. Die zwei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die K.-o.-Runde ein, die dem Finale im Stadium Australia in Sydney am 20. August vorausgeht.

Gruppe A

Nach vier vierten Plätzen in Folge in der Gruppenphase wollen die Football Ferns (NZ) zum ersten Mal in ihrer Geschichte diese Phase überstehen. Der Favorit der Gruppe, Norwegen, will sich nach dem Rückschlag bei der Europameisterschaft 2022, bei der die Skandinavier in der Gruppenphase ausschieden, mit einer deutlich besseren Leistung auf der internationalen Bühne zurückmelden.

Die Philippinen, die unter der Leitung von Cheftrainer Alen Stajcic weiter Geschichte schreiben, sind ein WM-Debütant in Gruppe A. Die Schweiz belegt den verbleibenden Platz in dieser Gruppe, und ihr Weg zur Weltmeisterschaft führte über ein dramatisches Entscheidungsspiel in den Playoffs gegen Wales.

Gruppe B

Als Mitveranstalter dieses Turniers steht Australien im Mittelpunkt des Interesses. Die "Matildas" wollen das Turnier 2019 noch einmal Revue passieren lassen. Dann sind sie im Achtelfinale gegen Norwegen im Elfmeterschießen ausgeschieden. Kanada hat nach seinem Olympiasieg bei den verschobenen Spielen in Tokio gute Chancen, die Gruppe B zu gewinnen.

Mit einem überwältigen 9:0-Sieg über Georgien nimmt die Republik Irland 2023 zum ersten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen teil, nachdem sie sich für frühere Wettbewerbe nicht qualifizieren konnte. Nigeria will weiter kommen als bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019, wo man im Achtelfinale an Deutschland scheiterte.

Gruppe C

Seit der Niederlage gegen England im Viertelfinale der EM 2022 hat Spanien trotz interner Spannungen in der Nationalmannschaft einige wichtige Spiele gewonnen. Bei ihrer zweiten FIFA Frauen-WM trifft Costa Rica zum Auftakt auf den Favoriten der Gruppe C, Spanien. Obwohl die Mittelamerikanerinnen die Qualifikation für 2019 nicht schafften, blieben sie seit ihrem Debüt vier Jahre zuvor (2015) sieglos.

Sambia, das einzige Team der Gruppe C, das sein Turnierdebüt gibt, wird aus der Erfahrung seiner allerersten Teilnahme an Tokio 2020 einiges dazugelernt haben. Die Weltmeisterinnen von 2011, Japan, haben im Vorfeld dieses Sommers eine uneinheitliche Leistung gezeigt.

Gruppe D

Dänemark geht nach dem zweiten Platz beim Tournoi de France mit viel Selbstvertrauen ins Turnier, nahm aber zuletzt 2007 an einer Frauen-Weltmeisterschaft teil und schied in der Gruppenphase aus. Die englischen Löwinnen, die ihre erste Europameisterschaft gewannen und 2022 die USWNT besiegten, sind die Favoritinnen für die Frauen-WM 2023.

Nach deutlichen Siegen gegen Chile und Senegal im Februar hat sich Haiti erstmals für eine Frauen-WM qualifiziert. Shui Qingxia, die Trainerin Chinas, übernahm 2021 die Nationalmannschaft nach einer glanzvollen Karriere, in der sie fünf Asienpokale und eine olympische Silbermedaille holte. Die Chinesinnen befinden sich jedoch in keiner guten Verfassung.

Gruppe E

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten, der Titelverteidiger des Turniers, spielt in der Gruppe E und wird versuchen, Turniergeschichte zu schreiben, indem sie als erste Nation drei Titel in Folge gewinnt. Der Hauptrivale ist die Mannschaft, die man im Finale 2019 besiegt hat, nämlich die Niederlande unter der Regie von Cheftrainer Andries Jonker.

Zwei weitere Debütanten bei der Frauen-WM 2023, Portugal und Vietnam, werden sich mit den beiden Turnierveteranen messen. Während die asiatische Mannschaft alles geben wird und dennoch nicht weiterkommen wird, ist zu erwarten, dass die europäische Mannschaft zusammen mit der USWNT als Favorit die Gruppenphase überstehen wird.

Gruppe F

Brasilien und Frankreich sind angesichts ihrer Staraufgebote wohl die Favoriten auf das Weiterkommen aus dieser Gruppe. Die Brasilianerinnen haben bisher an jedem Turnier teilgenommen, aber den begehrtesten Pokal noch nicht mit nach Hause nehmen können. Mit Hervé Renard als Trainer ist Frankreich in eine neue Ära eingetreten. Der 54-Jährige stand im Vorjahr in Katar bei der Männer-WM noch an der Seitenlinie.

Nach dem Turnierdebüt in Frankreich vor vier Jahren hat sich Jamaika erneut für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Panama belegt den verbleibenden letzten Platz in der Gruppe und nimmt zum ersten Mal an einem internationalen Turnier teil.

Gruppe G

Dank ihrer Geschichte und Erfolge bei verschiedenen Turnieren sind die Schwedinnen sehr wahrscheinlich in der Lage, die Gruppe zu gewinnen. Argentinien und Südafrika wollen sich im Vergleich zu 2019 verbessern, nachdem die Argentinierinnen in der Gruppenphase einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt und die Afrikanerinnen alle Spiele verloren hatten.

Italien hatte einen sehr schlechten Sommer und beendete die Europameisterschaft als Letzter der Gruppe D mit nur einem Punkt, hinter Frankreich, Belgien und Island. Sollte Italien den zweiten Platz belegen, würden die Niederlande, die Vereinigten Staaten oder Portugal, die aus der Gruppe E in die K.-o.-Runde einziehen, sicher weiterkommen.

Gruppe H

Die Gruppe H wird zweifelsohne von Deutschland gewonnen. Nach den USA und Schweden hat der Vize-Europameister in England einen guten Eindruck hinterlassen und liegt derzeit auf Platz drei der Weltrangliste. Als Gruppenerster würde man gegen den Zweiten der Gruppe F, der höchstwahrscheinlich Frankreich oder Brasilien heißen wird.

Kolumbien verpasste die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 trotz des Erreichens des Achtelfinales im Jahr 2015, während Marokko zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Die größte Gefahr für Deutschland stellt Südkorea dar, obwohl das Land nur einmal, nämlich 2015, an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat und dies seine vierte Teilnahme ist.