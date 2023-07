Vorfreude in Miami auf Lionel Messi

Foto: AFP/SID/CHANDAN KHANNA

Weltfußballer Lionel Messi hat sein US-Abenteuer begonnen. Der 36 Jahre alte argentinische Weltmeister ist in Florida gelandet, wo er am Sonntag als Neuzugang bei Inter Miami vorgestellt werden soll.

TV-Aufnahmen zeigten Messi nach der Ankunft in einem Privatjet auf einem Flughafen nahe des Stadions seines künftigen Arbeitgebers in Fort Lauderdale. An der Arena hatten sich einige Fans versammelt, um den Weltstar in Empfang zu nehmen.

"Wir sind glücklich mit der Entscheidung, die wir getroffen haben", sagte Messi im Interview mit der argentinischen Fernsehshow "Llave a la eternidad". Er sei "bereit" für die neue Herausforderung, ergänzte er, "meine Mentalität wird sich nicht ändern: Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und auf dem höchsten Niveau weiterzuspielen."

Messi soll noch in dieser Woche seinen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben, der ihm angeblich 60 Millionen Dollar pro Saison garantiert. Seine öffentliche Präsentation ist im Stadion geplant.

Der Regisseur und Torjäger ist der bekannteste Name der nordamerikanischen Profiliga MLS und der größte Fußballer in Nordamerika seit Pele und Franz Beckenbauer. Beide waren in den 1970er-Jahren zu Cosmos New York gewechselt.

Miami plant außerdem die Verpflichtung des spanischen Mittelfeld-Veteranen Sergio Busquets, mit dem Messi einst beim FC Barcelona zusammengespielt hatte. Auch der ehemalige Barca-Spieler Jordi Alba wird mit dem Team von Mitbesitzer David Beckham in Verbindung gebracht.

Als neuer Trainer wurde Gerardo "Tata" Martino angeheuert, der Messi schon in Barcelona und in der Nationalelf betreute. Messi soll bereits am 21. Juli im Leagues Cup gegen Cruz Azul aus Mexiko debütieren.

