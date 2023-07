Wechselt nach Polen: Sonny Kittel

Nach seinem Abgang vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat Sonny Kittel einen neuen Verein gefunden. Der Offensivstratege wechselt zum polnischen Meister Rakow Czestochowa und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Kittel, dessen Familie aus Polen stammt, hatte den HSV nach vier Jahren verlassen, sein auslaufender Kontrakt war nicht verlängert worden.

Statt in der 2. Liga spielt der 30-Jährige womöglich bald in der Champions League: Rakow kämpft um den Einzug in die Königsklasse, in der zweiten Runde der Qualifikation treffen Kittel und Co. auf Qarabag FK aus Aserbaidschan.

