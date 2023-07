Die Neuseeländerinnen mussten evakuiert werden

Die Fußballerinnen von WM-Gastgeber Neuseeland sind nach einem Feuer in ihrem Hotel in Auckland kurzzeitig evakuiert worden. Die Spielerinnen mussten das Gebäude am Samstag durch einen Notausgang verlassen und fanden in einem benachbarten Restaurant Unterschlupf, teilte ein Sprecher mit. Wenig später wurde laut lokalen Medien ein Mann festgenommen und wegen Einbruchs und Brandstiftung angeklagt.

Abwehrspielerin CJ Bott nannte den Vorfall am Sonntag "nicht ideal" und "keine Situation, in der sich irgendjemand befinden möchte." Zwei Tage zuvor hatte kurz vor Neuseelands Auftaktspiel gegen Norwegen (1:0) ein Mann auf einer Baustelle nahe der offiziellen Fanzone in Auckland zwei Menschen erschossen, mindestens sechs weitere verletzt und sich selbst getötet.

Bei dem Feuer am Samstag mussten mehrere Personen aus dem Hotel nach Angaben der Polizei behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Ernsthaft verletzt worden sei aber niemand. "Wir haben den Rest des Abends an einem anderen Ort verbracht, ehe wir wieder ins Hotel konnten. Jetzt ist alles wieder normal", sagte Bott.

