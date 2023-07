Bei Sportwetten gibt es zahlreiche Tippgeber, Quotenvergleiche und andere Hilfsmittel, um die eigenen Gewinnchancen und die Höhe der Gewinne zu beeinflussen. Historische Sportergebnisse, Statistiken und vieles mehr kann dazu herangezogen werden.

Bild von Aidan Howe auf Pixabay

Tippgeber, die konkrete Tipps für bestimmte Sportwetten geben, können ebenfalls eine große Hilfe sein. Im Online Casino hingegen helfen solche Herangehensweisen nicht. Allein die Zufallsgeneratoren bestimmen hier den Ausgang der Spiele. Aber auch wenn es den Anschein hat, dass alle Online Casinos gleich sind, sieht es in Wahrheit anders aus. Die Webseiten wie diese haben ihre eigenen Besonderheiten. Einige konzentrieren sich auf Online-Slots oder Live-Dealer-Spiele. Einige sind kryptofreundlich, andere nicht. Am seltensten sind jedoch diejenigen, die eine kurze Bearbeitungszeit für Auszahlungen und eine hohe Auszahlung haben. In dieser Liste hier kannst Du die Online Casinos finden, die über beeindruckende Auszahlungsquoten verfügen, einige davon sogar über 99 %.

Auszahlungsquote (RTP) im Vergleich zur Wettquote

Bei der Abgabe von Sportwetten ist der Vergleich zwischen den einzelnen Buchmachern relativ einfach. Je besser die Wettquote ist, desto höher ist der Gewinn bei einer gewonnenen Sportwette. Bei Slotmaschinen im Online Casino kann die Wettquote am ehesten mit der Auszahlungsquote (RTP) verglichen werden, die bei jedem Slot angegeben ist. Diese Auszahlungsquote wird jedoch komplizierter berechnet und kann leicht täuschen. So wird bei Jackpot-Slots zum Beispiel der Jackpot, der als Gewinn an die Spieler ausgezahlt wird, über die Spieleinsätze befüllt. Der direkte Vergleich zur Wettquote bei Sportwetten ist also schwierig, weil bei einer Sportwette jede gewonnene Wette die Wettquote erhält, ein Jackpotgewinn am Slot aber nicht jedem Spieler vergönnt ist. Weitere Faktoren, die die Auszahlungsquote am Slot beeinflussen sind Steuern, Lizenzgebühren für den Slot und mehr.

Kriterien bei der Auswahl eines Online Casinos

Der Willkommensbonus ist häufig der Erste, was einem bei der Werbung für ein Online Casino ins Auge sticht. Dieser Bonus ist natürlich wichtig, da er dem Spieler bei der ersten Einzahlung ermöglicht, mehr Spiele zu spielen und so das Casino kennenzulernen. Es kommt aber bei der Auswahl eines Online Casinos auf mehr an, als nur die Höhe des ersten Bonus. Wir nennen Dir hier die wichtigsten Faktoren:

Glücksspiellizenz

Damit ein Online Casino legal arbeiten darf, benötigt es eine gültige staatliche Glücksspiellizenz. Diese Lizenz sollte von einer anerkannten staatlichen Behörde eines respektieren Landes stammen. Dazu gehören beispielsweise:

Malta

Gibraltar

Curacao

Legale Online Casinos geben die Lizenz auf ihrer Webseite an und meist ist dort auch ein Link vorhanden, um die Gültigkeit der Glücksspiellizenz zu überprüfen.

Angebot an Spielen

Die Slots und Spiele sind für den Spieler der Hauptgrund, sich bei einem Online Casino zu registrieren. Daher sollte man unbedingt darauf achten, dass das Casino seiner Wahl auch die Spiele anbietet, die man spielen möchte. Eine große Auswahl an Spielen und das Slots und Spiele der bekannten Spieleentwickler verfügbar sind, sind hier wichtig.

Gebühren und Währungsumrechnung

Einige Online Casinos verlangen für Einzahlungen und Auszahlungen eine Gebühr. Oft ist dies dabei von der Zahlungsmethode abhängig. Auch rechnen einige Casinos alle Einzahlungen in eine andere Währung um, in der im Casino gespielt wird. Im Idealfall verzichtet das Casino jedoch auf solche Gebühren und Währungsumrechnngen. So bleibt dem Spieler mehr Geld für die Spiele.

Schnelle Auszahlungen

Wer im Casino etwas gewinnt, möchte seinen Gewinn schnell und bequem erhalten. Man sollte unbedingt darauf achten, wie schnell Auszahlungen erledigt werden und über welche Zahlungsmethode man sie erhalten kann. Hier gibt es bei den Online Casinos große Unterschiede.

Qualität der Webseite und der Spiele

Ein Besuch im Online Casino soll Spaß machen und gute Unterhaltung bieten. Eine gut gemachte Webseite, bei der alles zusammenpasst, ist daher wichtig. Nicht nur die Slots und Spiele müssen hochwertig aussehen und von guter Qualität und angesehenen Spieleherstellern sein, sondern auch die Webseite des Casinos selbst. Die Webseite muss leicht bedienbar sein und Prozesse wie Einzahlungen und Auszahlungen müssen einfach durchführbar sein.

Fazit zur Casinoauswahl

Obwohl es im Gegensatz zu Sportwetten bei Online Casinos nicht viele Tipps, Wettempfehlungen und Hilfsmittel gibt, sollte jeder Spieler auf einige Dinge achten, wenn er ein Casino auswählt. Faktoren wie Gebühren und Bonus können sich dabei auf die Gewinnhöhe auswirken. Andere Faktoren, wie die Schnelligkeit von Auszahlungen und die Gestaltung der Webseite, entscheiden über den Spaß und die Unterhaltung, die man im Casino erlebt. Schau Dich auf unserer Webseite um, damit Du mehr Informationen und Tipps zu den verschiedenen Casinos findest.