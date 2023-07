Franziska Kett (Mitte) schießt Deutschland ins Finale

Stürmerin Franziska Kett von Meister Bayern München hat die deutschen U19-Juniorinnen ins Endspiel der Fußball-EM in Belgien geschossen. Die 18-Jährige erzielte beim 3:2 (0:2, 2:2) nach Verlängerung gegen Frankreich den Siegtreffer in der 115. Minute. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es gegen Spanien um den Titel.

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach dem 0:2-Rückstand immer an sich geglaubt und weitergekämpft hat", sagte Bundestrainerin Kathrin Peter. Ihr Team habe gegen "starke Französinnen eine unglaubliche Energieleistung" vollbracht. Nun gelte es im Endspiel, "den letzten Schritt zum EM-Titel zu machen".

Jella Veit (57.) von Eintracht Frankfurt hatte nach der französischen Pausenführung das Anschlusstor geschossen, ihre Teamkollegin Paulina Platner (90.+3) erzwang wenige Minuten vor Schluss die Verlängerung.

Deutschland ist mit sechs Titeln bei den U19-Juniorinnen Rekordhalter, der letzte Triumph liegt allerdings schon lange zurück: 2011 gewann eine Auswahl um die heutige WM-Spielerin Kathrin Hendrich den Pokal. Im vergangenen Jahr hatte sich Spanien durchgesetzt.

