Norwegen zieht als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein

Die norwegischen Fußballerinnen haben nach schwachem WM-Start in Australien und Neuseeland doch noch das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainerin Hege Riise bezwang Neuling Philippinen am letzten Spieltag der Gruppe A überzeugend mit 6:0 (3:0) und zog damit trotz nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien noch als Zweiter in die K.o.-Runde ein. Bei neun Teilnahmen waren die Skandinavierinnen lediglich 2011 in der Vorrunde ausgeschieden.

Der am Sonntag überforderte Außenseiter Philippinen schied bei der WM-Premiere dagegen trotz des historischen ersten Siegs im zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland mit drei Punkten als Letzter aus. Dreierpackerin Sophie Haug (6./17./90.+5), Caroline Graham Hansen (31.), Guro Reiten (53., Foulelfmeter nach Videobeweis) sowie ein Eigentor von Alicia Barker (48.) sorgten für den nie gefährdeten Erfolg. Sofia Harrison sah beim Neuling wegen groben Foulspiels die Rote Karte (67., nach Videobeweis).

Norwegen hatte weiter auf seine an der Leiste verletzte Starangreiferin Ada Hegerberg verzichten müssen, die vor dem zweiten Gruppenspiel nach der Hymne plötzlich vom Rasen in die Kabine gelaufen war. Im Achtelfinale trifft der Zwölfte der Weltrangliste auf den Sieger der Gruppe C, den Spanien und Japan am Montag (9.00 Uhr MEZ/ZDF) ermitteln.

