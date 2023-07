U19-Juniorinnen unterliegen Spanien

Foto: IMAGO / Sportpix/IMAGO / Sportpix/SID/IMAGO/David Catry

Die deutschen U19-Juniorinnen haben bei der Fußball-Europameisterschaft in Belgien ihren ersten EM-Triumph seit 2011 verpasst. Titelverteidiger Spanien unterlag das Team von Trainerin Kathrin Peter am Sonntag im Finale von Leuven mit 2:3 nach Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Mit ihrem nun fünften Erfolg rücken die Spanierinnen bis auf einen Titel an Rekordhalter Deutschland heran.

Nach einer taktisch geprägten, zweikampfbetonten ersten Halbzeit kam die deutsche Elf forsch aus der Kabine. Doch vor gut 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern vergaben Alara Sehitler (50.) und Franziska Kett (52.) aus aussichtsreichen Positionen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit traf Spaniens Lucia Corrales (89.) nach einem Konter den Pfosten.

Mit zwei Siegen aus drei Vorrundenspielen war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Gruppenzweiter ins Halbfinale eingezogen, dadurch hatten sich die Juniorinnen bereits für die U20-WM qualifiziert. Anschließend war gegen Frankreich (3:2 n.V.) der Endspieleinzug trotz 0:2-Pausenrückstands geglückt.

© 2023 SID