Warnt sein Team vor dem Auftakt im Pokal: Xabi Alonso

Foto: FIRO/FIRO/SID

Trainer Xabi Alonso von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen warnt den Werksklub vor einer unliebsamen Überraschung im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Regionalligisten Teutonia Ottensen. "Wir müssen vom ersten Tag an zeigen, dass wir eine gute Saison spielen wollen. Unser Ziel ist es, in jedem Wettbewerb so erfolgreich wie möglich zu sein. Wir haben große Ambitionen", sagte der spanische Welt- und Europameister am Freitag.

In der vergangenen Pokalsaison waren die Rheinländer bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg, der am Ende den Durchmarsch in die 2. Liga schaffte, überraschend gescheitert. Zum personellen Umbruch bei Bayer meinte der Iberer: "Wir brauchten neue Spieler, mit neuer Energie. Wir haben sehr gut Spieler bekommen, sie haben direkten Einfluss. Sie haben viel Qualität und Erfahrung, das war wichtig für den Kader."

