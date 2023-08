Paqueta äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen

Ein angeblicher Verstoß gegen das Wettverbot innerhalb des englischen Ligafußballs hat Brasiliens Nationalspieler Lucas Paqueta gleich doppelt in die Bredouille gebracht. Der 25 Jahre alte Offensivspieler von West Ham United wurde am Freitag umgehend für die Anfang September anstehenden Selecao-Spiele in der WM-Qualifikation aus dem Kader gestrichen, zudem wurde sein auf 82 Millionen Euro festgelegter Wechsel zu Meister Manchester City vorerst auf Eis gelegt.

Laut Globoesporte rief eine Gelbe Karte gegen Paqueta am 12. März beim 1:1 im Premier-League-Spiel gegen Aston Villa die Ermittler auf dem Plan. Offensichtlich ohne Not senste der Brasilianer in der 70. Minute kurz vor der Mittellinie einen Gegenspieler um. Am selben Tag wurde Paquetas Landsmann Luiz Henrique in der spanischen Liga im Gastspiel seines Klubs Betis Sevilla beim FC Villarreal (1:1) wegen Meckerns ebenfalls verwarnt. Auf diese ungewohnte Doppel-Karten-Variante setzten verdächtig viele Wetter in der brasilianischen Stadt Duque de Caxias - und zwar beim Wettanbieter Betway, einem der Sponsoren von West Ham.

Zudem wurden offenbar extra dafür eröffnete Konten von Personen verwendet, die u.a. verwandtschaftlich mit Paqueta und Luiz Henrique in Verbindung stünden. Der Betis-Profi wurde am Freitag ebenfalls aus dem Perspektivkader für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gestrichen. Vonseiten der Spieler und betroffenen Klubs gab es vorerst keine Stellungnahmen.

