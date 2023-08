Bereitete zwei Treffer vor: Lionel Messi

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat sich mit Inter Miami die nächste Titelchance erspielt. Der Argentinier zog mit dem US-Team nach einem Krimi durch das 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Cincinnati ins Finale des US Open Cups ein, dem ältesten und wichtigsten K.o.-Wettbewerb im amerikanischen Fußball. Nach Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Im Endspiel treffen Messi und Co. am 27. September auf Houston Dynamo.

Vier Tage nach dem Triumph im Leagues Cup rettete sich Miami im Halbfinale durch die Treffer von Leonardo Campana (68./90.+7) jeweils auf Vorlage von Messi nach einem Zwei-Tore Rückstand in die Verlängerung. Durch Josef Martinez ging Miami (93.) kurz darauf sogar in Führung, Yuya Kubo (114.) glich erneut aus. Messi verwandelte den ersten Elfmeter, ehe Benjamin Cremaschi den entscheidenden Treffer vom Punkt erzielte.

Seit seinem Wechsel war es für Messi die erste Partie ohne eigenen Treffer, in den ersten sieben Spielen für MLS-Schlusslicht Miami hat der argentinische Superstar zehnmal getroffen. Neben Messi standen in der Partie gegen den Tabellenführer der Major League Soccer (MLS) erneut auch die Spanier Sergio Busquets und Jordi Alba in der Startelf.

