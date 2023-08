Ende einer Ära: Rapinoe vor letzten Länderspiel für USA

US-Ikone Megan Rapinoe erhält nach dem frühen Aus bei der WM noch einen letzten Einsatz in der Fußball-Nationalmannschaft. Das Länderspiel gegen Südafrika am 24. September in Chicago soll zur großen Abschiedsparty für die 38-Jährige werden. Vor dem Anpfiff wird die zweimalige Weltmeisterin für ihre außergewöhnliche Karriere geehrt.

"Die Leute denken vielleicht, dass das Ende meiner Karriere Traurigkeit mit sich bringen würde. Aber wenn ich an die letzten mehr als 30 Jahre zurückdenke, in denen ich dieses Spiel spiele, überwiegen bei mir vor allem Freude und Dankbarkeit", sagte Rapinoe: "Es wird etwas Besonderes sein, diese letzte Gelegenheit zu haben, vor unseren unglaublichen Fans für mein Land zu spielen."

Im ersten Test gegen Südafrika drei Tage zuvor in Cincinnati wird Rapinoe nicht zum Einsatz kommen, im Soldier Field steht dann ihr 203. und gleichzeitig letztes Länderspiel an. Bei der WM in Australien und Neuseeland waren die USA als Titelverteidigerinnen schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Rapinoe hatte bereits vor der WM das Ende ihrer Karriere angekündigt. Ihr letztes Pflichtspiel wird sie am 15. Oktober im Trikot ihres Klubs OL Reign absolvieren.

