Das Finalturnier der DAFL findet am Samstag statt

Foto: Anpfiff fürs Leben/Anpfiff fürs Leben/Anpfiff fürs Leben

Ende Juli wurde Fortuna Düsseldorfs Amputiertenfußballer Radouane Chaanoune einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Denn er erzielte im Juni das Tor des Monats in der ARD-Sportschau. Fast 50 Prozent aller Stimmen entfielen auf den Fallrückzieher des beinamputierten Offensivspielers.

Chaanoune hatte den sehenswerten Treffer beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 erzielt. Nun will Chaanoune am Samstag mit der Fortuna vor heimischer Kulisse im Leistungszentrum am Flinger Broich den Meistertitel erfolgreich verteidigen.

Erstmals wird der deutsche Meister der Deutschen Amputierten-Fußball Liga (DAFL) im Play-off-Modus ermittelt. Spannung ist deshalb garantiert, wenn am Samstag um 18.00 Uhr in Düsseldorf das Endspiel angepfiffen wird. Auch der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts wird vor Ort sein. Neben den Gründungsmitgliedern Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und der SG Nord-Ost mischt dann auch das Team des FSV Mainz 05 mit.

Titelverteidiger Fortuna war nach Abschluss der Hauptrunde mit 25 Punkten aus 12 Spielen souveräner Tabellenführer. Damit haben sich die Düsseldorfer das vermeintlich leichtere Halbfinal-Los erspielt. Sie treffen auf Anpfiff Hoffenheim, das aktuell mit fünf Punkten auf Platz vier liegt.

Doch auch die SG Nord-Ost, bestehend aus dem Hamburger SV, TeBe Berlin und den Sportfreunden Braunschweig (20 Punkte, 2. Platz) und die Mainzer (18 Punkte, 3. Platz) machen sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel. Beide haben im Verlauf der Saison gegen Düsseldorf schon einmal gewonnen. Sie bestreiten das zweite Halbfinale des Tages.

Amputierten-Fußball wird im Fünf gegen Fünf auf 40x20 Metern gespielt. Sowohl vor Ort wie auch im kommentierten, kostenfreien Livestream konnten die Zuschauer den Spielbetrieb verfolgen. - Der Finaltag der Amputierten-Bundesliga am Samstag in Düsseldorf, Halbfinale, 13.00 Uhr: Fortuna Düsseldorf gegen Anpfiff Hoffenheim. - 14.00: SG Nord-Ost gegen 1. FSV Mainz 05. - 16.00 Uhr: Spiel um Platz 3. - 18.00 Uhr: Finale

© 2023 SID