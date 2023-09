U21 siegt gegen die Ukraine

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Neustart der deutschen U21-Nationalmannschaft nach der enttäuschenden Europameisterschaft ist geglückt. Das umformierte Team von Trainer Antonio Di Salvo bezwang die Ukraine in einem ersten Testspiel mit 2:0 (0:0) und legte einen verheißungsvollen Auftakt in die neue Periode hin. Schon am Dienstag (19.00 Uhr/ProSieben Maxx) startet im Kosovo die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

Der Hoffenheimer Maximilian Beier (53.) und der Fürther Tim Lemperle (88.) trafen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion für die DFB-Elf. Vor 72 Tagen war die "alte" U21 bei der EM mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert, nun sind die neuen Jahrgänge an der Reihe. Mit Youssoufa Moukoko, Eric Martel und Kenneth Schmidt wirkten nur noch drei Spieler aus dem Euro-Kader mit.

