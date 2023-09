Können auch auswärts punkten: Daniel Thioune

Trainer Daniel Thioune geht optimistisch in das schwierige Gastspiel des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bei seinem zuletzt kriselnden Ex-Klub Hamburger SV. "Wir wollen uns ein bisschen mehr verdienen als nur die Daseinsberechtigung bei einem Spitzenspiel", sagte der Coach des Tabellenführers: "Wir sind derzeit in einer Verfassung, in der wir immer auch auswärts punkten können."

Dennoch warnte Thioune vor dem kommenden Gegner, der zuletzt zwei peinliche Auswärtspleiten gegen die Aufsteiger SV Elversberg und VfL Osnabrück (beide 1:2) hatte einstecken müssen. "Die Niederlagen sind abgehakt", mutmaßte Thioune: "Wir müssen dem Gegner den Respekt entgegenbringen, den er verdient. Der HSV war in diesem Jahr maximal dominant im Volkspark."

Personell kann der 49-Jährige im Duell mit dem Tabellendritten fast aus dem Vollen schöpfen. Verzichten muss er nur auf die länger verletzten Andre Hoffmann und Marcel Sobottka. "Alle anderen steigen in den Bus und reisen nach Hamburg", sagte Thioune und bezeichnete die Personallage als "ausgesprochen gut".

Thioune hatte den HSV in der Saison 2020/21 übernommen, war aber drei Spieltage vor Saisonende entlassen worden. Mit der Fortuna, die er seit Februar 2022 trainiert, peilt er mittelfristig den Aufstieg in die 1. Bundesliga an.

