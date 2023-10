Neapels Torjäger Osimhen droht eine lange Pause

Foto: AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Torjäger Victor Osimhen (24) vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel droht nach seiner Verletzung eine längere Zwangspause. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass der Nigerianer sich im Länderspiel gegen Saudi-Arabien am Freitag (2:2) eine "mittelgroße Läsion des rechten Oberschenkelmuskels" zugezogen hat. Das gab sein Klub am Montag bekannt.

Laut der italienischen Zeitschrift "Corriere dello Sport" könnte Osimhen einen Monat ausfallen. Damit würde der Torschützenkönig der Serie A (26 Treffer) in der vergangenen Saison bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November vier Ligaspiele und zwei Champions-League-Spiele verpassen.

Titelverteidiger Neapel liegt in der Serie A auf dem fünften Platz und hat nach acht Spieltagen bereits sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand. Osimhen, bei Nigeria Sturmpartner von Bayer Leverkusens Neuzugang Victor Boniface, war beim Länderspiel am Freitag im portugiesischen Portimao in der 59. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

© 2023 SID