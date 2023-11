Malmö FF feiert den schwedischen Meistertitel

Foto: IMAGO/Johan Nilsson/TT/IMAGO/Johan Nilsson/TT/SID/IMAGO/Johan Nilsson/TT

Malmö FF hat nach einem Fußball-Krimi zum 23. Mal die schwedische Meisterschaft geholt. Der Europapokalfinalist der Landesmeister von 1979 bezwang am letzten Spieltag IF Elfsborg mit 1:0 (0:0) und verdrängte den Klub aus Boras noch von der Spitze.

Der Ex-Leverkusener Isaac Kiese Thelin (57.) erzielte das umjubelte Tor des Tages. Die Partie musste wegen des Einsatzes von Pyrotechnik mehrfach unterbrochen werden und endete fast eine Stunde später als die übrigen Begegnungen. Rekordchampion Malmö, Stammklub von Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic, hatte zuletzt 2021 die Meisterschaft geholt.

Dramatisch ging es auch im Tabellenkeller zu. Der 18-malige Meister IFK Göteborg verhinderte erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit den Gang in die Relegation. Göteborg spielt seit 1977 durchgehend in der erstklassigen Allsvenskan.

