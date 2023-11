Im November gab es zwei Niederlagen für die DFB-Elf

Trotz der jüngsten Niederlagen gegen Österreich (0:2) und die Türkei (2:3) ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Weltrangliste nicht weiter zurückgefallen und belegt weiter Platz 16. An der Spitze des am Donnerstag veröffentlichten Rankings bleibt Weltmeister Argentinien, gefolgt von Vize-Weltmeister Frankreich. England ist neuer Dritter.

Die Three Lions profitieren von den beiden Niederlagen der brasilianischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im November, durch die der Rekord-Weltmeister hinter Belgien auf Rang fünf abrutschte. Größter Verlierer ist mit 31,94 Verlustpunkten allerdings die Schweiz, die dadurch von Platz 14 auch hinter Deutschland zurückfiel und nun 18. ist.

