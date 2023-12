Anfang August 2020 nahm Stefan Schwab eine neue Herausforderung an, wechselte vom SK Rapid nach Griechenland zu PAOK Saloniki, wo mit Thomas Murg inzwischen auch ein weiterer Ex-Hütteldorfer spielt. Der dreifache griechische Meister ist derzeit erfolgreich unterwegs, liegt nach 13 Runden in der Liga als Zweiter nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Panathinaikos und "rockt" in der UEFA Conference League (4S, 1U). Dabei wurde sogar gleich zwei Mal Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt. Stefan Schwab ist allerdings auch noch aus einem anderen Grund ein großer Gewinner!

Der 33-jährige Salzburger, geboren in Saalfelden, begeisterte und verzückte jüngst die Fans. Und zwar beim Einlaufen! Der ehemals langjährige SK Rapid-Kapitän hob beim Einlaufen spontan einen gehbehinderten Jungen aus dessen Rollstuhl und trug ihn auf das Spielfeld.

What a beautiful gesture! 👏👏



He gave him a moment he will never forget in his life.pic.twitter.com/0mHjwe4Qkj