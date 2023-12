Nur einen Tag nach seinem Rücktritt aus dem professionellen Fußballgeschäft hat Max Kruse sein nächstes Projekt angekündigt. Der ehemalige Nationalspieler steigt bei der neuen Baller League als Teammanager ein. "Nach meiner Karriere werde ich mich an Projekten beteiligen, die mir Spaß machen und mit denen ich mich identifizieren kann. Das Konzept der Baller League hat mich sofort gepackt", sagte Kruse.

Das neueste Gesicht der Baller League: Max Kruse

Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/IMAGO/Ulmer/Teamfoto/SID/IMAGO/ULMER

Zwölf Teams, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten gemanagt werden, treten ab dem 8. Januar 2024 montags in der Motorworld in Köln gegeneinander an, der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März 2024 beim "Final Four" gekürt. Innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.

Die beiden Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski fungieren als Liga-Präsidenten, hinzu kommen Stars aus Sport, TV, Musik und Streaming. Bereits zugesagt haben etwa die Schweizer Nationalspielerin und Influencerin Alisha Lehmann sowie Kevin Prince Boateng.

Im Vorlauf nominieren die prominenten Teammanager beim "Draft" am 5. Januar 2024 den finalen Kader. Die Teams bestehen neben den Team-Kapitänen, die unter anderem Sportler oder bekannte Twitch-Streamer sind, auch aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars.

Gespielt wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld. Die Liga, die nicht weniger als eine "neue Ära des Fußballs prägen" soll, wird kostenfrei live auf Twitch gestreamt, das Topspiel zudem auf ProSieben Maxx im linearen Fernsehen übertragen.

