Argentiniens U23-Fußballer haben im direkten Duell mit Brasilien das Ticket für die Sommerspiele in Paris gelöst. Die Albiceleste, Goldmedaillengewinner von 2004 und 2008, besiegte die Brasilianer im venezolanischen Caracas am Sonntag 1:0 (0:0) und sicherte damit einen der zwei südamerikanischen Startplätze für das olympische Turnier vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Hauptstadt.

Luciano Gondou (78.) erzielte am Sonntagabend den entscheidenden Treffer. Die Selecao, Goldmedaillengewinner der letzten beiden Olympia-Turniere in Rio de Janeiro und Tokio, ist erstmals seit 2004 nicht bei einem olympischen Turnier dabei.

Im Kampf um das zweite Ticket hat die U23 Paraguays etwas bessere Chancen. In der Vierergruppe rangiert Paraguay (4 Punkte) vor dem abschließenden Duell mit Venezuela (1) am Sonntag auf Rang zwei.

