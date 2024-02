Sergio Goycochea im WM-Finale 1990 beim Brehme-Elfer

Foto: IMAGO/Laci Perenyi/IMAGO/Laci Perenyi/SID/Laci Perenyi via www.imago-images.de

Sergio Goycochea, Torwart der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 1990, hat sich nach dem plötzlichen Tod seines einstigen Widersachers Andreas Brehme der großen Trauergemeinde angeschlossen. In einem Video, das das FIFA-Museum auf seinem Instagram-Kanal teilte, kondolierte der 60-Jährige der Familie von Brehme, der in der Nacht auf Dienstag verstorben war.

Goycochea würdigte Brehme als "großen Helden der WM" und erzählte noch einmal von jenem entscheidenden Elfmeter, der Brehme unsterblich machte. "Das Schicksal hat uns im Finale der WM 1990 in Italien gegenüber gestellt. Was für ein Augenblick, im wichtigsten Wettbewerb von allen, in einer entscheidenden Situation, denn dieser Elfmeter brachte Deutschland den Titel", sagte Goycochea voller Pathos.

"Das wunderbare Universum des Fußballs, dieser wunderbare Sport hat einen seiner großen Helden verloren", ergänzte der Vize-Weltmeister von 1990: "Ruhe in Frieden, Andreas!" In seiner eigenen Instagram-Story teilte Goycochea ein Foto des legendären Strafstoßes, bei sich der einstige Elfmeterkiller vergeblich nach dem Ball streckte, und ein weiteres Bild, das Brehme mit dem 2020 verstorbenen argentinischen Idol Diego Maradona zeigt.

© 2024 SID