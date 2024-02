Traumstart für den achtmaligen Weltfußballer: Lionel Messi hat mit Inter Miami einen perfekten Auftakt in die MLS-Saison hingelegt. Der argentinische Weltmeister war beim 2:0 (1:0) über Real Salt Lake an beiden Treffern beteiligt und zerstreute mit seinem Einsatz über die volle Distanz alle Zweifel über seine Fitness.

Lionel Messi startet stark in MLS-Saison

"...wirkte locker, gut und zeigte viel Tempo"

Das 1:0 durch Robert Taylor bereitete Messi in der 39. Minute vor, das 2:0 durch Diego Gomez (83.) leitete er mit einem Zuspiel auf Luis Suarez ein. "Er wirkte locker, gut und zeigte viel Tempo", sagte Trainer Gerardo Martino über Messi, der in der Mitte der vergangenen Saison zu Miami gewechselt war und viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Messi, dessen Showspiel-Verzicht in China zuletzt für ein Politikum gesorgt hatte, schrieb bei Instagram: "Wir starten mit einem Sieg!!"

Neben Messi und Suarez standen auch die beiden übrigen Mitglieder des Quartetts ehemaliger Barcelona-Spieler, Mittelfeldspieler Sergio Busquets und Linksverteidiger Jordi Alba, in Miamis Startformation. Der Uruguayer Suarez kam jüngst vom brasilianischen Klub Gremio Porto Alegre, er hatte schon bei Barca an Messis Seite für Furore gesorgt und zahlreiche Titel gesammelt.

Die Ansprüche beim rosa gekleideten Glamour-Team von Mitbesitzer David Beckham sind groß, und seit Messis Ankunft im vergangenen Juli noch viel größer. Nach dem Sieg im League Cup, dem ersten Titel der jungen Klubgeschichte, soll in dieser Saison die erste Meisterschaft her, das ist für die Beteiligten klar

Keine MLS-Mannschaft weist einen höheren Marktwert auf als die Franchise aus Florida. In der vergangenen Spielzeit verpasste das Starensemble als Vorletzter der Eastern Conference die Play-offs deutlich, dies soll sich nun ändern. Der Anfang ist gemacht.

