Torhüter haben sich gemeinhin zu gedulden. Es gibt halt nur die eine Position. Doch nun hatte das Warten für den ehemaligen SV Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger, seit vergangenen Herbst von ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien an Almere City ausgeliehen, ein Ende, kam der 31-jährige Rieder im Heimspiel gegen den Tabellenachten FC Utrecht für den angeschlagenen Nordin Bakker in der Schlussviertelstunde zu seinem ersten Eredivisie-Einsatz. Während seine Frau Sila für die berühmten Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg als Gaststar bei Winnetou II hoch zu Ross als Häuptling-Tochter Ribanna zu sehen war.

Endlich mal wieder aktiv in seinem Torhüter-Terrain und in seinem Element: Samuel Sahin-Radlinger lautstark seine Abwehr dirigierend. Mit Erfolg....bei seinem Debüt in der höchsten Liga der Niederlande blieb der Rieder ohne Gegentor und brauchte keine lange Anlaufzeit, um sogleich voll fokussiert zu sein.

Samuel Sahin-Radlinger: "So ist der Fußball"

Ein Häuptling, respektive Leader vermag auch Samuel Sahin-Radlinger zu sein. Der mit seiner langjährigen Erfahrung nach seiner Einwechslung beim Stand von 1:1 sogleich Anweisungen an seine Vorderleute gab und seinen Kasten sauber hielt. Es blieb beim 1:1-Endstand.

Damit rangiert das Team um den ehemaligen SCR Altach-Coach Alex Pastor in der 18er-Liga nach 25 Spieltagen mit 29 Punkten auf Rang 12. Dreizehn Zähler vor einem Abstiegs- und acht vor dem Relegationsplatz. In 2024 kassierte man in der Eredivisie nur zwei Niederlagen, jeweils mit 0:2 gegen das Führungsduo PSV Eindhoven und Trauner-Klub Feyenoord Rotterdam.

Am kommenden Samstag gastiert Almere City beim Vorletzten Vitesse Arnheim (20 Uhr). Ob mit dem Österreicher in der Startelf hängt wohl auch vom Schwierigkeitsgrad der Verletzung seines niederländischen Konkurrenten ab, den muskuläre Probleme plagen. Womöglich geht Trainer Pastor vor der länderspielbedingten Liga-Pause kein Risiko mehr ein und somit bekommt Samuel Sahin-Radlinger seine Chance für die Startelf-Premiere. Der großgewachsene Goalie ist zwar erfreut über sein ersten Einsatz in der Eredivisie, doch meint auf Nachfrage von Ligaportal: "Ich hätte mir mein Debüt natürlich anders gewünscht, aber so ist der Fußball."

Das "Los" eines Torhüters...das ist bei der Berufswahl bekannt.

Frau Sahin-Radlinger hoch zu Ross! Die langjährige TV-Schauspielerin bei ihrem Engagement im berühmten Bad Segeberg in der Rolle als Ribanna in Winnetou II.

Im Sommer endet Leihvertrag bei Almere City für Austria Wien-Keeper

Mit Holland, England, Norwegen, Deutschland und Österreich hat der 1,98 Meter-Mann nun bereits in fünf Länder-Ligen gespielt. Im Land des österreichischen Fußball-EM-Gegners endet sein Leihvertrag im Sommer. Dann kehrt Samuel Sahin-Radlinger zu seinem Stammverein FK Austria Wien zurück und hofft dort nochmal seine Klasse, die er unter anderem in 85 Bundesligaspielen in Österreich (84 für die SV Ried, 1 für SK Rapid) unter Beweis gestellt hat.

Und wer weiß...womöglich findet sich dann auch für Sila in Wien eine Hauptrolle, wo doch in Österreichs Bundeshauptstadt schon so viele Filme und Theaterschauspiele stattfanden und sicher auch künftig produziert und präsentiert werden.

Fotocredit: IMAGO/ANP und IMAGO/Andre Lenthe