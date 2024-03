Superstar Cristiano Ronaldo ist mit dem saudi-arabischen Verein Al-Nassr im Viertelfinale der asiatischen Champions League ausgeschieden. Der Klub aus Riad unterlag Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Elfmeterschießen mit 1:3.

Frustriert: Cristiano Ronaldo

Bei der Entscheidung vom Punkt war Ronaldo der einzige Spieler seiner Mannschaft, der einen Elfmeter verwandelte. In der regulären Spielzeit hatte Al-Nassr aus einem 0:2 noch ein 3:2 gemacht und sich so nach dem 0:1 im Hinspiel in die Verlängerung gerettet. Dort traf Al-Ain zwar zum Ausgleich, ehe Ronaldo mit einem Strafstoß das Elfmeterschießen erzwang.

