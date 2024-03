Maurizio Sarri reichte bei Lazio seinen Rücktritt ein

Maurizio Sarri hat bei Lazio Rom offenbar das Handtuch geworfen: Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gibt der 65 Jahre alte Coach Medienberichten zufolge seinen Job bei dem Traditionsklub auf. Lazio war zuletzt in der Champions League im Achtelfinale an Bayern München gescheitert, danach folgte eine 1:2-Pleite gegen Udinese Calcio.

Laut Berichten habe Sarri den Klubchef Claudio Lotito am Dienstag über seine Entscheidung informiert. Sarri hatte sich zuletzt beschwert, dass der Klub im Sommer zu wenig in neue Spieler investiert habe. In der Tabelle der Serie A steht der Hauptstadt-Klub auf Rang neun, was deutlich unter den Erwartungen an das Team um Kapitän Ciro Immobile liegt.

Sarri hatte den Job bei Lazio im Sommer 2021 angenommen. Sein Vertrag gilt bis Ende Juni des kommenden Jahres.

