Im Fanblock von Hannover 96 brennen Leuchtfackeln

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.400 Euro belegt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Anhänger des Klubs hatten am 5. November 2023 im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig 29 Bengalische Feuer abgebrannt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Die Partie war wegen des Einsatzes von Pyrotechnik in den Fanblöcken beider Klubs und den daraus resultierenden Rauchwolken auf dem Platz mit etwa fünf Minuten Verspätung angepfiffen worden. Zweimal wurde das Spiel nachfolgend noch unterbrochen, nachdem Leuchtfackeln von Braunschweiger Anhängern aufs Feld geworfen worden waren.

