Ellis Simms trifft gegen Wolverhampton doppelt

Der englische Fußball-Zweitligist Coventry City ist gegen die Wolverhampton Wanderers nach einer verrückten Schlussphase ins Halbfinale des FA-Cups eingezogen. Dort stand der Klub zuletzt 1987 als Coventry im Finale gegen die Tottenham Hotspur sogar den Titel holte.

Der Underdog ging durch Ellis Simms (53.) zunächst in Führung und schnupperte bis kurz vor Schluss am Sieg. Dann drehten Rayan Ait Nouri (83.) und Hugo Bueno (88.) die Partie zu Gunsten der Wolves. Weit in der Nachspielzeit verstummte der Jubel im Molineux Stadium aber schlagartig. Simms (90.+7) erzielte seinen zweiten Treffer, ehe Haji Wright (90.+10) sein Team in die Runde der letzten Vier schoss.

