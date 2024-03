Exequiel Palacios (links) mit Trainer Xabi Alonso

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen muss seine US-Reise mit der argentinischen Nationalmannschaft absagen. Der 25-Jährige klagt über muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel, das teilte Bundesliga-Tabellenführer Bayer am Montag mit. Die Absage sei nun in Absprache mit dem argentinischen Verband AFA erfolgt.

Palacios war am Sonntag beim Sieg der Werkself in Freiburg (3:2) in der 89. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Argentinien testet in den USA am 23. März gegen El Salvador und vier Tage später gegen Costa Rica. Bereits Ende Januar musste Palacios aufgrund einer Muskelverletzung aussetzen, er fiel gut einen Monat aus.

