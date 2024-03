Sein Treffer reichte nicht: Filippo Berardi

Trotz eines Treffers ihres Fußball-Helden Filippo Berardi hat San Marinos Nationalmannschaft ihre quälend lange Durststrecke fortgesetzt. Der Weltranglistenletzte verlor am Mittwochabend gegen St. Kitts und Nevis 1:3 (1:2) und wartet damit weiter seit fast 20 Jahren auf einen Sieg.

Berardi, der im November das umjubelte Tor der Kleinstrepublik bei der 1:2-Heimniederlage in der EM-Qualifikation gegen Finnland geschossen hatte, brachte San Marino per Foulelfmeter in Führung (21.). Doch dann machten die Gäste aus der Karibik, als 147. des FIFA-Rankings 63 Plätze besser postiert als die Gastgeber (210.), ernst.

In nun 202 offiziellen Länderspielen gab es somit weiter nur einen einzigen Sieg für San Marino: Am 28. April 2004 beim 1:0 gegen Liechtenstein. Will der Mini-Binnenstaat nicht zwei Jahrzehnte Tristesse vollenden, hat er nur noch eine Chance: Am Sonntag geht es ein weiteres Mal daheim gegen St. Kitts und Nevis.

