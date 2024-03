Seit September 2023 Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ins fünfte Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als Außenseiter. Beim Wettanbieter bwin ist ein DFB-Sieg am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich mit einer Quote von 3,9 notiert. Gewinnt der Weltmeister von 2018, gibt es für die Tipper das 1,8-fache des Einsatzes zurück.

Für einen erneuten 2:1-Sieg von Deutschland wie beim letzten Aufeinandertreffen im September 2023 liegt die Quote bei bwin bei 13. Wahrscheinlicher ist ein 1:1 (7,50) oder ein 1:0-Erfolg der Franzosen (8,00). Bei einem Tor von DFB-Debütant Deniz Undav oder Niclas Füllkrug zahlt der Wettanbieter das 3,8-fache aus. Für "Les Bleus" trifft am ehesten Superstar Kylian Mbappe (1,9).

