Favoritenrolle: Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht drei Tage nach dem beeindruckenden 2:0 in Frankreich als Favorit ins Prestigeduell gegen die Niederlande. Beim Wettanbieter bwin ist ein DFB-Sieg am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Frankfurt mit einer Quote von 1,95 notiert.

Gewinnt die Elftal, zuletzt 4:0-Sieger gegen Schottland, das 46. Aufeinandertreffen gegen das DFB-Team, winkt eine Quote von 3,40. Für ein Unentschieden im Duell zwischen den Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Bondscoach Ronald Koeman gibt es eine Quote von 3,75 - genauso wie für einen deutschen Erfolg ohne Gegentor.

© 2024 SID