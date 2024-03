Nächste Aufgabe für Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Nach dem Befreiungsschlag in Frankreich will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM-Euphorie weiter anfachen. Um 20.45 Uhr empfängt die DFB-Auswahl in Frankfurt die Niederlande zum ewig brisanten Nachbarschaftsduell. Es ist das letzte Länderspiel, bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die EURO nominiert.

In den Play-off-Endspielen werden die letzten drei Tickets für die Europameisterschaft im Sommer vergeben. In Tiflies treffen um 18.00 Uhr Georgien und Griechenland aufeinander. Wales empfängt um 20.45 Uhr Polen in Cardiff. Zeitgleich spielen die Ukraine und Island in Breslau um die EM-Teilnahme.

Bremerhaven und München sind schon durch, die Eisbären Berlin wollen dem Spitzenduo ins Halbfinale folgen. In der Viertelfinalserie der DEL-Play-offs führt der Rekordchampion gegen die Adler Mannheim 3:1 und kann mit einem Heimsieg in der Partie ab 19.30 Uhr den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

© 2024 SID